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12-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

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Матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги пройдут з 19 по 21 октября. Центральным противостоянием тура станет поединок между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо".

По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Украины. 12-й тур

19 октября (пятница)

19:00. "Шахтер" - "Десна", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Сергей Бойко

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20 октября (суббота)

14:00. "Мариуполь" - "Заря", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион им. В. Бойка
Главный арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Ворскла" - "Динамо", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" им. А. Бутовского
Главный арбитр: Анатолий Абдула

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21 октября (воскресенье)

14:00. "Львов" - "Арсенал-Киев", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: Константин Труханов

17:00. "Олимпик" - "Черноморец", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Главный арбитр: Юрий Можаровский

19:30. "Александрия" - "Карпаты", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Катерина Монзуль

Как сообщал OBOZREVATEL, Пятов рассказал, что от него требовал в "Шахтере" Луческу.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
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