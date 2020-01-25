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25 января • обновлено в 11:48
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Европейский гранд отказался покупать футболиста сборной Украины, сорвав сделку

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Лондонский "Арсенал" прекратил переговоры по аренде защитника "Шахтера" Николая Матвиенко, оформив трансфер центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари.

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

26-летний испанец уже прибыл в Лондон, где должен пройти медосмотра, сообщает авторитетный журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Эта покупка обойдется "канонирам" в 10 млн евро. Контракт с Мари будет подписан до июня 2024 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главным инициатором перехода Николая Матвиенко в "Арсенал" является новый наставник команды Микель Артета, который хотел подписать футболиста сборной Украины еще во время работы помощником в "Манчестер Сити".

Англичане хотели взять игрока "горняков" в аренду до конца сезона за 4,5 млн фунтов с обязательством последующего выкупа за 22 миллиона.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансферы
Персона
Николай Матвиенко
Место
Англия
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