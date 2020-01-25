Европейский гранд отказался покупать футболиста сборной Украины, сорвав сделку

Лондонский "Арсенал" прекратил переговоры по аренде защитника "Шахтера" Николая Матвиенко, оформив трансфер центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари.
Николай Матвиенко
26-летний испанец уже прибыл в Лондон, где должен пройти медосмотра, сообщает авторитетный журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.
#PabloMarì is getting closer to #Arsenal from #Flamengo for €10M. He will sign a contract until 2024. Total agreement. #transfers #AFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2020
Эта покупка обойдется "канонирам" в 10 млн евро. Контракт с Мари будет подписан до июня 2024 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, главным инициатором перехода Николая Матвиенко в "Арсенал" является новый наставник команды Микель Артета, который хотел подписать футболиста сборной Украины еще во время работы помощником в "Манчестер Сити".
Англичане хотели взять игрока "горняков" в аренду до конца сезона за 4,5 млн фунтов с обязательством последующего выкупа за 22 миллиона.
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