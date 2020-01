Европейский гранд отказался покупать футболиста сборной Украины, сорвав сделку

Лондонский "Арсенал" прекратил переговоры по аренде защитника "Шахтера" Николая Матвиенко, оформив трансфер центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари.

26-летний испанец уже прибыл в Лондон, где должен пройти медосмотра, сообщает авторитетный журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.

#PabloMarì is getting closer to #Arsenal from #Flamengo for €10M. He will sign a contract until 2024. Total agreement. #transfers #AFC