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23 апреля • обновлено в 01:53
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Звезда мирового футбола Кака ушел из семьи ради сногсшибательной модели Каролины Диас

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Бразильская модель Каролина Диас быстро заполнила пустоту в жизни бывшей звезды "Милана" и мадридского "Реала" Кака после развода с Каролин Селико, с которой он прожил 10 лет в браке.

Вместе с бывшей женой футболист воспитывал двух детей – сын Лука Селико Лейте родился в 2008 году, а дочь Изабелла появилась на свет в 2011-м. Они официально объявили о расставании в 2015 году, а уже скоро в бразильских СМИ начали появляться слухи о том, что у Кака появилась новая девушка.

Кака и Каролина Диас

Кака и Каролина Диас

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В канун нового 2017 года обладатель "Золотого мяча" впервые выставил фотографию с Диас, в декабре 2019-го они поженились, а неделю назад, в начале апреля, объявили о том, что ждут первого совместного ребенка.

OBOZREVATEL предлагает вам оценить красоту бразильской модели, которая влюбила в себя звездного Кака.

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Каролина Диас

Каролина Диас

@diasleite

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Реала" Лука Йович бросил девушку с ребенком ради горячей сербской модели Софии Милошевич.

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Место
Бразилия
Теги
ФК Милан Реал Мадрид модель
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