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Знаменитый журнал разместил на обложке женский половой орган, анонсируя ЧМ по футболу

3.2тЧитать материал на украинском

Знаменитый французский сатирический журнал Charlie Hebdo отметился очередной скандальной выходкой. Таблоид решил разместить на титульной страице иллюстрацию женского полового органа.

Выпуск посвящен женскому чемпионату мира по футболу, который стартовал во Франции 7 июня.

"On va en bouffer pendant un mois!" ("Мы будем жрать это целый месяц!"), - говорится в заголовке.

Знаменитый журнал разместил на обложке женский половой орган, анонсируя ЧМ по футболу

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