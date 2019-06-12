Знаменитый журнал разместил на обложке женский половой орган, анонсируя ЧМ по футболу

Знаменитый французский сатирический журнал Charlie Hebdo отметился очередной скандальной выходкой. Таблоид решил разместить на титульной страице иллюстрацию женского полового органа.

Выпуск посвящен женскому чемпионату мира по футболу, который стартовал во Франции 7 июня.

"On va en bouffer pendant un mois!" ("Мы будем жрать это целый месяц!"), - говорится в заголовке.

Новости Российские футболистки снялись в странной эротической фотосессии

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболистки женской команды "Баварии" Люси Вонкова и Клаудиа ван ден Хайлингберг сыграли свадьбу в Мюнхене. Позже появились фотографии "молодоженов".

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