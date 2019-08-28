Знаменитый культурист выложил в сеть фото с голой женой

Американский культурист Джо Суолл, ставший суперзвездой Instagram, произвел настоящий фурор среди своих 2 млн подписчиков, выложив в сеть фото со своей обнаженной супругой .
На снимке 36-летний спортсмен позирует в ванной комнате вместе с Кристал Рено.
"Живите голой жизнью", - подписал кадр атлет.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на пару, а также на снимки девушки.
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Кристал Рено и Кристал Рено
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно участница многочисленных фитнес-турниров Вероника Земанова порадовала своих подписчиков обнаженной фотосессией.
Чемпионка Чехии выложила откровенные снимки у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.
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