Знаменитые биатлонисты снялись голыми

Биатлонисты сборной Швейцарии похвастались фотосессией в обнаженном виде. Провокационный снимок опубликовал в своем Instagram лидер команды Беньямин Вегер.

"Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии сезона-2019/20", — написал Вегер.

В прошедшем сезоне лучший результат у швейцарцев в личном зачёте показал Вегер — 14-е место в мужском тотале, а Лена Хекки стала 26-й у женщин. В Кубке наций мужская и женская команды Швейцарии стали девятыми.

В основной состав на сезон были включены Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер. В команду A попали Ирен Кадуриш, Элиза Гаспарин, Жереми Финелло, Мартин Егер, Зерафин Вистнер. В команду B вошли Айта Гаспарин, Зузанна Майнен, Марио Долдер, Никлас Хартвег, Элиджиус Тамборнино, Нико Салутт, Себастьян Штальдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биатлонистка сборной Украины приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

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