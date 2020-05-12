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13 мая • обновлено в 00:13
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Знаменитой российской чемпионке предложили работу проститутки

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Вице-чемпионка мира по легкой атлетике 2017 года и двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013) Дарья Клишина рассказала о том, что ей предлагали работать эскортницей в США.

Дарья Клишина

Дарья Клишина

EG.ru

29-летняя россиянка в интервью sports.ru призналась, что предложение поступило ей в Instagram всего полгода назад, она сразу ответила отказом.

По словам спортсменки, ей готовы были платить 200 тысяч долларов в месяц. Клишина добавила, что была удивлена такому сообщению в свой адрес.

"Неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?" — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Клишина похвасталась снимком с летнего отдыха. Знаменитая российская прыгунья в длину выложила фото в купальнике с подписью "Вспоминая лето".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легкая атлетика
Персона
Дарья Клишина
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