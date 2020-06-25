Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, разместив откровенный снимок с одного из пляжей.

В кадре спортсменка позирует в прозрачном сдельном купальнике, закрыв интимные части цветками ромашки.

"Иди своим путем. Счастливого гей-прайда", - поздравила девушка всех представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Знаменитая серфингистка снялась в прозрачном купальнике Instagram Элли-Джин Коффи

Знаменитая серфингистка снялась в прозрачном купальнике Instagram Элли-Джин Коффи

Знаменитая серфингистка снялась в прозрачном купальнике Instagram Элли-Джин Коффи

Знаменитая серфингистка снялась в прозрачном купальнике Instagram Элли-Джин Коффи

Знаменитая серфингистка снялась в прозрачном купальнике Instagram Элли-Джин Коффи

Знаменитая серфингистка снялась в прозрачном купальнике Instagram Элли-Джин Коффи

Знаменитая серфингистка снялась в прозрачном купальнике Instagram Элли-Джин Коффи

Отметим, что Элли-Джин вместе со своей сестрой Холли-Сью преуспели не только в серфинге, но и в покорении интернета. Элли-Джин находится на 6-й позиции в списке лучших серфингисток мира и в то же время является успешной моделью.

Достижения Холли-Сью тоже впечатляют, но пока немного не дотягивают до уровня сестры. Девушки любят публиковать в сети яркие фото в бикини, благодаря которым о них уже знает весь мир.