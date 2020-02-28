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29 февраля • обновлено в 01:45
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Знаменитая певица оказалась любительницей спортсменов: фото пышногрудой красотки

1.2т
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Главная вокалистка известной поп-группы The Pussycat Dolls, основанной в 2000-х годах, Николь Шерзингер обожает спортсменов.

Она на протяжении восьми лет встречалась с чемпионом "Формулы-1" британцем Льюисом Хэмилтоном, но решила разорвать отношения, поскольку "устала ждать предложения руки и сердца". После этого певица переключилась на бывшего парня россиянки Марии Шараповой теннисиста Григора Димитрова, но и с ним у нее не получилось построить семью.

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

@nicolescherzinger

Со следующим спортсменом в своей жизни регбистом Томом Эвансом Шерзингер познакомилась на британском шоу The X Factor: Celebrity, где она была судьей. Они начали переписываться с самого начала проекта, что и стало началом их романтических отношений.

Предлагаем вам самостоятельно насладиться фотографиями пышногрудой красавицей из The Pussycat Dolls.

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

@nicolescherzinger

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

@nicolescherzinger

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

@nicolescherzinger

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

@nicolescherzinger

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

@nicolescherzinger

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

@nicolescherzinger

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый игрок в американский футбол, который является убежденным девственником и давал обещание не заниматься сексом до свадьбы, женился на обладательнице титула "Мисс Вселенная-2017".

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Персона
Льюис Хэмилтон
Место
Великобритания
Теги
шоу-бизнес звезды
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