Знаменитая певица оказалась любительницей спортсменов: фото пышногрудой красотки

Главная вокалистка известной поп-группы The Pussycat Dolls, основанной в 2000-х годах, Николь Шерзингер обожает спортсменов.

Она на протяжении восьми лет встречалась с чемпионом "Формулы-1" британцем Льюисом Хэмилтоном, но решила разорвать отношения, поскольку "устала ждать предложения руки и сердца". После этого певица переключилась на бывшего парня россиянки Марии Шараповой теннисиста Григора Димитрова, но и с ним у нее не получилось построить семью.

Николь Шерзингер @nicolescherzinger

Со следующим спортсменом в своей жизни регбистом Томом Эвансом Шерзингер познакомилась на британском шоу The X Factor: Celebrity, где она была судьей. Они начали переписываться с самого начала проекта, что и стало началом их романтических отношений.

Предлагаем вам самостоятельно насладиться фотографиями пышногрудой красавицей из The Pussycat Dolls.

Николь Шерзингер @nicolescherzinger

Николь Шерзингер @nicolescherzinger

Николь Шерзингер @nicolescherzinger

Николь Шерзингер @nicolescherzinger

Николь Шерзингер @nicolescherzinger

Николь Шерзингер @nicolescherzinger

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый игрок в американский футбол, который является убежденным девственником и давал обещание не заниматься сексом до свадьбы, женился на обладательнице титула "Мисс Вселенная-2017".

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