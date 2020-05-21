Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант похвасталась своим обнаженным фото.

В кадре 26-летняя спортсменка запечатлена полностью голой вместе с мужем Остином Вандерфордом.

"Пробовали фотографироваться в одежде. Поняли, что это не для нас", – подписала кадр американка.

Как сообщал OBOZREVATEL, после снимка, на котором Пейдж на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадров, где американка изображена обнаженной на кухне и на балконе, она опубликовала снимки со своих голых игр.

Позже ВанЗант объяснила, почему решила опубликовать откровенные фотографии с мужем.

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