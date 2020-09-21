Знаменитая фитнес-модель снялась полностью обнаженной на диком пляже

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова произвела настоящий фурор среди своих 1,7 млн поклонников в Instagram, показав себя полностью без одежды.

29-летняя спортсменка выбралась на дикий пляж, где сфотографировалась обнаженной.

"Я боюсь застояться в жизни. Я хочу делать больше, я хочу видеть больше, я хочу быть больше. Я хочу постоянно расти и совершенствоваться в том, кто я есть, в дружбе, в отношениях, в карьере, в каждом аспекте моей жизни", – философски подписала снимок девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яворчекова прогулялась по дому полностью обнаженной, запечатлев свое "путешествие" на фото.

Несколько недель назад словачка оголила грудь, отпраздновав поход в горы. Кроме того, девушка произвела фурор обнаженным снимком в бассейне.

В июне Люсия поразила поклонников, снявшись в эротической фотосессии с подругой.