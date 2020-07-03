Американская фитнес-модель Хоуп Бил снялась полностью обнаженной, показав снимок своим подписчикам в Instagram.

31-летняя уроженка Техаса попозировала обнаженной на одном из внешних душей в отеле Тулума (Мексика).

В кадре на Хоуп из одежды лишь полотенце, обмотанное вокруг головы. У миллионной армии фанатов фитоняшки в Instagram этот снимок вызвал восторг.

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил

Как сообщал OBOZREVATEL, Бил ранее снялась в фотосессии "ню", вызвав бурю эмоций у подписчиков.

В интернете Хоуп получила неофициальное звание фитоняшки с идеальной грудью.