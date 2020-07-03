Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной
Американская фитнес-модель Хоуп Бил снялась полностью обнаженной, показав снимок своим подписчикам в Instagram.
31-летняя уроженка Техаса попозировала обнаженной на одном из внешних душей в отеле Тулума (Мексика).
В кадре на Хоуп из одежды лишь полотенце, обмотанное вокруг головы. У миллионной армии фанатов фитоняшки в Instagram этот снимок вызвал восторг.
Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил
Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил
Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил
Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил
Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил
Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил
Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил
Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил
Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной Instagram Хоуп Бил
Как сообщал OBOZREVATEL, Бил ранее снялась в фотосессии "ню", вызвав бурю эмоций у подписчиков.
В интернете Хоуп получила неофициальное звание фитоняшки с идеальной грудью.