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Знаменитая девушка-боец UFC сделала новую грудь и снялась раздетой

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Боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант снялась для знаменитого журнала Sports Illustrated.

25-летняя красотка, которая ранее сделала операцию по увеличению груди, приняла участие в пляжной фотосессии на знаменитом мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться снимками знаменитой спортсменки, позирующей на берегу Тихого океана.

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Новости
Новая грудь самой сексуальной девушки-бойца вызвала споры в сети: опубликованы фото

Ранее Пейдж была названа самой сексуальной девушкой-бойцом современности.

Год назад Ванзант рассказала, что испытывала глубокий стыд после группового изнасилования, из-за чего не могла рассказать о происшествии родителям.

Об изнасиловании боец рассказала в своей автобиографии, выдержки из которой были опубликованы в апреле 2018-го.

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Персона
Пейдж ВанЗант
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