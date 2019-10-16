Зинченко сделал предложение известной телеведущей: она дала ответ

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение руки и сердца известной журналистке телеканалов "Футбол 1/2" Владе Седан Щегловой.

Полузащитник сборной Украины выложил фото, на котором он изображен с кольцом и букетом роз, в Instagram и написал: "Самое главное "да" в моей жизни".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться самыми яркими снимками девушки.

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. В во время интервью футболист в прямом эфире поцеловал Владу.

Позже Саша подтвердил, что встречается с ней. У себя в Instagram защитник сборной Украины опубликовал совместное фото с подругой.

Щеглова стала настоящей знаменитостью после Евро-2016, когда она в образе украинской болельщицы взорвала интернет.

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