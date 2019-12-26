Жена Усика приоткрыла грудь и произвела фурор в Instagram

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) вместе со своей супругой Екатериной Хмелевской принял участие в небольшой фотосессии.

Крымчанин попозировал для киевского фотографа Алены Сергеевой и вызвал настоящий фурор в Instagram. Фанаты не смогли пройти мимо откровенного наряда Екатерины, отметив ее роскошное декольте.

Новости В сети нашли откровенные фото молодой жены Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось редкое видео 10-летней давности со свадьбы Александра Усика и Екатерины Хмелевской. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году.

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