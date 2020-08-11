Жена лучшего нападающего Европы похвасталась сексуальным телом в бикини

Жена итальянского нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле, который стал обладателем "Золотой бутсы" с 36 голами в сезоне 2019/20, Джессика Мелена любит баловать фанатов сексуальными снимками в бикини.

Пара познакомилась в 2012 году, когда Иммобиле выступал за "Пескару" на правах аренды из "Ювентуса". Чиро и Джессика начали жить вместе в первую неделю знакомства. Ради футболиста Мелена бросила учебу и отказалась от карьеры в криминалистике и судебной медицине. Через несколько лет они поженились и сейчас воспитывают троих детей.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться соблазнительными фотографиями жены Иммобиле, которая вдохновляет его на покорение новых вершин.

Джессика Мелена и Чиро Иммобиле Instargram Джессики Мелены

Джессика Мелена в золотистом купальнике Instargram Джессики Мелены

Джессика Мелена в зеленом бикини Instargram Джессики Мелены

Джессика Мелена в окружении деревьев Instargram Джессики Мелены

Джессика Мелена на песке Instargram Джессики Мелены

Джессика Мелена и горы Instargram Джессики Мелены

Джессика Мелена в зеленом купальнике Instargram Джессики Мелены

Джессика Мелена в солнцезащитных очках Instargram Джессики Мелены

Как сообщал OBOZREVATEL, горячая волейболистка и по совместительству экс-жена звездного футболиста Хамеса Родригеса Даниэла Оспина поделилась откровенными снимками.