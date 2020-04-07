Жена Ильи Ковальчука похвасталась "карантинным" прессом

Николь Ковальчук, жена звездного российского нападающего хоккейного клуба "Вашингтон" Ильи Ковальчука, выложила фото, на котором продемонстрировала свой прогресс в занятии фитнесом.

"Карантинный пресс", — подписала снимок Николь Ковальчук.

Николь и Илья познакомились, когда им было всего по 18 лет. Девушка в то время пела в группе "Мираж", а Ковальчук увидел её по телевизору, после чего попросил друзей организовать встречу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на другие фото девушки.

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук @nikolkovalchukofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известный футболист от скуки на карантине переспал с сестрой жены.

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