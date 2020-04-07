Главная Новости
7 апреля • обновлено в 23:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Жена Ильи Ковальчука похвасталась "карантинным" прессом

1.3т
Читать материал на украинском

Николь Ковальчук, жена звездного российского нападающего хоккейного клуба "Вашингтон" Ильи Ковальчука, выложила фото, на котором продемонстрировала свой прогресс в занятии фитнесом.

"Карантинный пресс", — подписала снимок Николь Ковальчук.

QUARANTINE ABS..💪🏻 #stayhome

Публикация от Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial)

Николь и Илья познакомились, когда им было всего по 18 лет. Девушка в то время пела в группе "Мираж", а Ковальчук увидел её по телевизору, после чего попросил друзей организовать встречу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на другие фото девушки.

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук

Николь Ковальчук

@nikolkovalchukofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известный футболист от скуки на карантине переспал с сестрой жены.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Илья Ковальчук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Трамп раскритиковал ВОЗ из-за запоздалой реакции по ситуации с пандемией в Китае.

  • В СНБО рассказали, об окончании карантина в Украине.

  • В Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы – результат за 3 дня.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Astralis
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
2,15 Сделать ставку
mousesports
VS
NaVi
Тотал больше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
FATE
VS
Tricked
Победа Tricked
1.65 Сделать ставку
NaVi Junior
VS
Mustang Crew
Победа NaVi Junior
1.50 Сделать ставку
Городея
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
2.07 Сделать ставку
Торпедо
VS
Энергетик-БГУ
Победа Торпедо с форой (0)
1.55 Сделать ставку
Слуцк
VS
Витебск
Инд. тотал Слуцка больше 1
1.71 Сделать ставку
Неман
VS
Белшина
Победа Немана
1.87 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку