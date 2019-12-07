Жена Хачериди похвасталась горячим фото с отдыха

Жена бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди, покорила своих подписчиков в Instagram жарким снимком с морского отдыха.

28-летняя Виктория Шатохина нежится под палящим южным солнцем на фоне потрясающего моря.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этими и другими фотографиями девушки.

Напомним, что Женя и Вика уже долгое время вместе и воспитывает детей-двойняшек Еву и Даниэля. Пара стала родителями в апреле 2015 года.

Виктория Шатохина Instagram Виктории Шатохиной

Виктория Шатохина Instagram Виктории Шатохиной

Виктория Шатохина Instagram Виктории Шатохиной

Виктория Шатохина Instagram Виктории Шатохиной

Виктория Шатохина Instagram Виктории Шатохиной

Виктория Шатохина Instagram Виктории Шатохиной

Виктория Шатохина Instagram Виктории Шатохиной

Виктория Шатохина Instagram Виктории Шатохиной

Виктория Шатохина Instagram Виктории Шатохиной

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября Евгений подписал контракт с белорусским клубом "Динамо" (Брест).

Напомним, что летом минувшего года Хачериди отметился тем, что в Москве показал украинскую символику фанатам московского "Спартака". После матча Лиги чемпионов Евгений продемонстрировал ультрас щитки с изображением флага Украины.

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