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Жена голкипера сборной Украины поразила откровенными фото с отдыха

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Жена вратаря сборной Украины Дениса Бойко произвела настоящий фурор в социальных сетях своими симками с отдыха на Самуи.

Валерия Бойко восхитила своих подписчиков идеальной фигурой, которую продемонстрировала на солнечном пляже таиландского острова.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность красотки.

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Новости
Раздетая жена голкипера сборной Украины разорвала сеть снимками с отдыха

В январе прошлого года Валерия порадовала своих подписчиков черно-белыми снимками со своей эротической фотосессии. Жена вратаря "Динамо" опубликовала в Instagram несколько эффектных кадров.

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Денис Бойко
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