Жена Буяльского выложила полуобнаженное фото и дала ответ критикам
Алина Буяльская не смогла сдержать эмоций.
Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского в резком тоне ответила критикам, комментирующим ее внешность.
Алина Буяльская заявила, что она не обязана всем нравится и посоветовала всем недовольным вставить себе силиконовый мозг.
"Если мне не нравится человек, я не смотрю его, не обсуждаю,а тем более не пишу комменты. Так вот,дорогие мои комментаторы,лучше бы занялись чем то полезным,нежели строчить свои глупые высказывания. И да,силиконовых губ не бывает, умники,лучше бы вы вставили себе силиконовый мозг,думать бы стали лучше", – написала девушка у себя в Instagram.
Алина Буяльская на пляже Instagram Алины Буяльской
подпись к фото Instagram Алины Буяльской
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина снялась в откровенной фотосессии.
29-летняя красотка выложила снимки у себя в Instagram и произвела настоящий фурор среди подписчиков.