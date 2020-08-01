Жена Буяльского выложила полуобнаженное фото и дала ответ критикам

Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского в резком тоне ответила критикам, комментирующим ее внешность.

Алина Буяльская заявила, что она не обязана всем нравится и посоветовала всем недовольным вставить себе силиконовый мозг.

"Если мне не нравится человек, я не смотрю его, не обсуждаю,а тем более не пишу комменты. Так вот,дорогие мои комментаторы,лучше бы занялись чем то полезным,нежели строчить свои глупые высказывания. И да,силиконовых губ не бывает, умники,лучше бы вы вставили себе силиконовый мозг,думать бы стали лучше", – написала девушка у себя в Instagram.

Алина Буяльская на пляже Instagram Алины Буяльской

подпись к фото Instagram Алины Буяльской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина снялась в откровенной фотосессии.

29-летняя красотка выложила снимки у себя в Instagram и произвела настоящий фурор среди подписчиков.