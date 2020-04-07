Американская тхэквондистка и боец смешанных единоборств Валери Лореда привела в восторг своих подписчиков в Instagram, похваставшись "аппетитными" ягодицами и привлекательной внешностью.

"Красота и опасность – смертельная комбинация", "Ты невероятно красива и смертельно опасна в одно и то же время", "Твоя красота несравнима", "Убиваешь в клетке и в Instagram”, “Какие аппетитные персики", "Идеальная задница".

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Стоит отметить, что 21-летняя девушка пошла по стопам родителей и с самого детства начала заниматься тхэквондо. Лореда входила в Олимпийскую сборную США, но больших успехов на аматорском уровне достичь не смогла.

В 2018 году она дебютировала в MMA, проведя три боя в аматорах (2-1), а уже менее, чем через год, приняла участие в первом поединке промоушна Bellator. Сейчас на ее счету две победы в двух боях.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая девушка-боец из UFC Пейдж ВанЗант полностью разделась на карантине.

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