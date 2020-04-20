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20 апреля • обновлено в 23:29
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Яркая блондинка в команде Усика и Ломаченко: фото диетолога боксеров

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Личный врач-диетолог украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко Екатерина Толстиков является едва ли не единственной девушкой в командах спортсменов.

Очаровательная блондинка уже длительное время сотрудничает с боксерами и тщательно следит за их питанием. Именно Толстикова помогает Александр Усику правильно набирать вес для того, чтобы максимально комфортно вписаться в супертяжелую весовую категорию.

Александр Усик, Екатерина Толстикова и Василий Ломаченко

Александр Усик, Екатерина Толстикова и Василий Ломаченко

Instagram Екатерины Толстиковой

При этом она отмечает, что Ломаченко и Усик имеют разные задачи: если Александр набирает вес, то Василий чаще его сбрасывает. Екатерина следит, что бы наш чемпион легкого веса делал это не экстренно, а постепенно.

Василий Ломаченко и Екатерина Толстикова

Василий Ломаченко и Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова и Александр Усик

Екатерина Толстикова и Александр Усик

Instagram Екатерины Толстиковой

Толстикова активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, имея более 35,5 тысяч подписчиков. Девушка делится фотографиями со своими подопечными, а также рассказывает о повседневной жизни. Предлагаем вашему вниманию самые яркие снимки диетолога Усика и Ломаченко.

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Екатерина Толстикова

Екатерина Толстикова

Instagram Екатерины Толстиковой

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что комфортно себя чувствует в супертяжелом весе.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Екатерина Толстикова Василий Ломаченко Александр Усик
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