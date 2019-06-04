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"Я бы застрелился!" Легендарный российский чемпион назвал толстых людей некрасивыми

2.1тЧитать материал на украинском

Знаменитый российский чемпионы ОИ по фигурному катанию Алексей Ягудин отметился нелепым высказыванием о людях с лишним весом.

По словам триумфатора Игр-2002, он бы покончил с собой, если бы испытывал подобные проблемы.

"Что бы я сделал, если бы весил 100 килограммов? Застрелился бы. Сейчас так говорить не модно, но не считаю толстых красивыми. Убежден, что надо бороться с лишним весом. Тем более быть жирненьким – неудобно", – заявил 39-летний Ягудин в интервью Starhit.

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Алексей Ягудин

Алексей Ягудин

Legion-Media

Он также добавил, что люди раздражают его "просто фактом своего присутствия". "Когда хамят или лезут туда, куда не следует, стараются везде вставить пять копеек. Такие, наверное, никому не нравятся", – отметил экс-фигурист.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарная российская фигуристка Ирина Слуцкая откровенно рассказала о том, что страдает от страшной болезни.

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Темы
фигурное катаниеДиеты и фитнес
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Куни Чан
Куни Чан
Ну во первых он спортсмен, а они слабость не признают. Авторы и минусятеры предпочитают жирдяев, серьезно?))) Единственное можно посочувствовать людям с нарушенным метаболизмом и то это не приговор.
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