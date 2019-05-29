"Вот это ананасы!" Чемпионка из РФ сняла лифчик на пляже

Пятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова поразила своих подписчиков в Instagram откровенными снимками.

27-летняя россиянка вместе с подругой Аленой Румянцевой прогулялась по калифорнийскому берегу где сфотографировались без верхней части купальника. Грудь они прикрыли ананасами.

Пользователи социальной сети оценили фотографии спортсменки, написав в комментариях "Вот это ананасы", "Она голодная, выдайте ее замуж", "Жену бы такую — пловчиху с ананасами!".

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Юлия Ефимова Instagram

Ранее Ефимова одетая в сексуальный купальник, стала удачно между зеркалами, в результате чего вышло необычное раздетое тройное селфи.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!