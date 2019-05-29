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"Вот это ананасы!" Чемпионка из РФ сняла лифчик на пляже

4.9тЧитать материал на украинском

Пятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова поразила своих подписчиков в Instagram откровенными снимками.

27-летняя россиянка вместе с подругой Аленой Румянцевой прогулялась по калифорнийскому берегу где сфотографировались без верхней части купальника. Грудь они прикрыли ананасами.

Пользователи социальной сети оценили фотографии спортсменки, написав в комментариях "Вот это ананасы", "Она голодная, выдайте ее замуж", "Жену бы такую — пловчиху с ананасами!".

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram

Новости
''Богохульство'': российскую чемпионку загнобили за ''си*ьки на фоне храма''

Ранее Ефимова одетая в сексуальный купальник, стала удачно между зеркалами, в результате чего вышло необычное раздетое тройное селфи.

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Персона
Юлия Ефимова
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Калифорния это конечно здорово, ещё бы... А как же не забываемый отдых в Крыму... Всё вас тАких хороших к "пендосам" тянет!
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Дахил аль Басир
Дахил аль Басир
Face как у shemalе.
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