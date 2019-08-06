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"Вообще круто!" Усик пообщался с Шарием и высказался о Зеленском

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что следит за деятельностью скандального блогера Анатолия Шария.

"Я тебя смотрю с 2014 или 2015 года. А посоветовал мне посмотреть Александр Сергеевич Гвоздик. Так что мы иногда всей командой просматриваем твои видео. Я не смотрел телевизор лет семь, а сейчас начал некоторых людей смотреть. Есть очень много правильных высказываний, но говорить и делать – это разные вещи. Сейчас появилось какое-то ощущение свежести. Должно в Украине что-то изменится. Зеленский – позитивный, молодой, светлый, улыбается. Это вообще круто!" – сказал Усик во время совместного с Шарием эфира в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик должен вернуться в ринг в середине октября, когда дебютирует в супертяжелом весе.

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Персоны
Александр Усик Владимир Зеленский Анатолий Шарий
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