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2 января • обновлено в 21:03
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Водка стаканами и сигареты: Ломаченко и Гвоздик поразили сеть

2.4т
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Архивная новогодняя фотография знаменитых украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика вызвала небывалый ажиотаж в сети.

В кадре наши чемпионы расслабляются с помощью гитары, стакана водки и сигарет. Некоторый пользователи в комментариях предположили, что "белые палочки" нарисованы в фоторедакторе. Другие юзеры не увидели ничего плохого в таком времяпрепровождении, утверждая, что один раз в году можно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву. Бой прошел в США и завершился техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Ранее Александр Усик подколол Гвоздика, назвав его "гр*баной Википедией".

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Максим Богданов
Персоны
Александр Гвоздик Василий Ломаченко
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