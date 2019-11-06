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6 ноября • обновлено в 21:02
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Вице-чемпионка мира снялась в жестком порно и рассказала про ощущения

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Серебряная призерка чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье и вице-чемпионка мира в вольных упражнениях Верона ван де Лер рассказала о 8-летнем опыте работы в порноиндустрии.

В 2011 году нидерландка была признана виновной в шантаже двух человек, которые состояли в тайных отношениях. Тогда же спортсменка решилась на радикальную смену деятельности: сперва стала вебкам-моделью, а затем начала сниматься в фильмах для взрослых.

"В конце этого года я уйду из порноиндустрии, так как подойдут к концу несколько моих контрактов. После этого я смогу оглянуться на прошедшие 8 лет. Я получала удовольствие, хоть и воспринимала это как работу. Я не была обычной порноактрисой. Я установила собственные правила для работы и делала все либо одна, либо вместе с бойфрендом", – цитирует The Sun Ван де Лер.

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

кадр из видео

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

кадр из видео

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

кадр из видео

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

кадр из видео

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

кадр из видео

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

кадр из видео

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

кадр из видео

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Моторола Жив
Моторола Жив
на xoxлушку очень похожа ..Кстати aнaл и aнальный фистинг лучше всего у украинок получается в порно, видать тренировки с детства..
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