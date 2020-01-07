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7 января • обновлено в 19:52
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"Вау!" Жена футболиста сборной Украины поразила глубиной декольте на рождественском фото

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Жена футболиста сборной Украины Марьяна Шведа произвела настоящий фурор среди своих подписчиков, выложив роскошное рождественское фото.

Ольга Гринкевич поздравила всех с праздниками, снявшись в соблазнительном наряде с впечатляющим декольте.

Поклонники львовянки не смогли сдержать эмоций, комментируя кадр. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на эту и другие фотографии красотки.

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич

@olyashvved

Новости
Жена футболиста сборной Украины похвасталась соблазнительными фото с отдыха

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга футболиста молодежной сборной Украины Валерия Лучкевича покорила сеть своей фигурой в купальнике, который подчеркивает огромную грудь.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Марьян Швед
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