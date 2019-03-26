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В Москве Gelandewagen чеченского чемпиона мира убил мать с ребенком

3.8тЧитать материал на украинском

Автомобиль Mercedes Gelandewagen чеченского чемпиона мира по боям ММА Абдул-Рахмана Дудаева раздавил насмерть мать с ребенком в "Ниве" на Можайском шоссе в Москве.

По официальной версии, за рулем был сидевший 9 лет за разбой друг спортсмена Муслим Джамбеков.

Абдул-Рахман Дудаев

Абдул-Рахман Дудаев

MASH

Как сообщает Telegram-канал MASH, Gelandewagen вылетел на встречку на большой скорости.

"Нива"

MASH

Пассажирка "Нивы" скончалась на месте. Ее супруга Романа Роменкова и их 11-летнюю дочь госпитализировали. Девочка умерла в больнице.

"Старшей дочке хотелось, чтобы я показал ей Москву. Мы с женой собирались в больницу глазную, вот лучше бы с ней только поехал, прокатился по МКАД и все", — с трудом рассказал о произошедшем выживший 38-летний водитель российского легковика. У пострадавшего в Смоленске осталась младшая дочь.

Сам Дудаев заявил, что Mercedes давно продал и не знает, кто им управлял.

"Этот автомобиль когда-то был моим. Я его продавал год назад, дальнейшую судьбу не знаю. Он был на моем имени, несколько раз просил, чтобы убрали (перерегистрировали). Я не знаю, кто был за рулем. Соболезную главе семейства, это серьезная утрата", — сообщил боец журналистам.

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Moreno Carolyn
Moreno Carolyn
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Moreno Carolyn
Moreno Carolyn
Google платить мені $ 130 до 180 $ за годину для роботи в Інтернеті з home..... i зробили $ 29583 в цьому місяці онлайн робота з home..... i я звичайний студент і я працюю від 2 до 3 годин на день у вільний час легко з дому ...... кожен може виконати цю роботу і заробити більше д0ларів в режимi oн-лайн, прoстo перейдіть зa цим пoсиланням і дoтримуйтесь деталей ....... ..... >>>>>>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
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