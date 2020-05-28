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28 мая • обновлено в 19:41
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Уткин устроил бунт из-за COVID-19 в России

2.2т
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Знаменитый российский комментатор Василий Уткин устроил бунт в интернете, отказавшись соблюдать в России правила карантина при COVID-19.

Журналист резко высказался о введении повседневного масочного режима.

"Я не стану надевать маску, гуляя по улице. Совсем вы *бнулись, не будет этого", – написал Уткин у себя в Twtter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин встал на защиту украинского боксера Александра Усика, заявив, что пресса превратила его жизнь в ад.

До этого Уткин поделился мнением о работе 73-летнего Юрия Семина на посту главного тренера "Локомотива", сравнив ситуацию с киевским "Динамо" и Валерием Лобановским.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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