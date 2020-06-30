Украинская фитнес-модель показала полностью обнаженное фото из спальни

Известная украинская фитнес-модель Татьяна Федосеева поразила многотысячную армию своих поклонников в Instagram откровенным снимком.

32-летняя уроженка Запорожья, которая раньше выступала на фитнес-турнирах, сфотографировалась в спальне полностью обнаженной и выставила кадр в сеть.

В комментариях пользователи не смогли сдержать эмоций, завалив фитоняшку восхищенными отзывами.

Посмотреть на фотографию можно в Instagram спортсменки по этой ссылке. Изображение 18+.

Татьяна Федосеева Instagram Татьяны Федосеевой

Татьяна Федосеева Instagram Татьяны Федосеевой

Татьяна Федосеева Instagram Татьяны Федосеевой

Татьяна Федосеева Instagram Татьяны Федосеевой

Татьяна Федосеева Instagram Татьяны Федосеевой

Татьяна Федосеева Instagram Татьяны Федосеевой

Татьяна Федосеева Instagram Татьяны Федосеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Федосеева сразила наповал поклонников в Instagram, демонстрируя свою фигуру без всякой одежды.

Недавно популярная украинская фитнес-модель Елена Бойчук произвела фурор среди своих 163 тысяч подписчиков в Instagram, снявшись топлес.

В кадре чувственная фитоняшка без стеснения демонстрирует свои потрясающие формы.