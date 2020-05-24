Украинская чемпионка Евгения Мосиенко снялась голой с подругой

Популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко похвасталась огненной фотосессией.

25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, вместе со своей подругой Юлией Ярошенко снялась обнаженной на одном из филиппинских пляжей.

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Как сообщал OBOZREVATEL, Мосиенко ранее произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, выложив видео с пляжа.

В ролике красуется в самодельном купальнике, который практически не скрывает ее пышных выпуклостей.

Позже Женя от скуки снялась на карантине голой.

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