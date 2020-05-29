Украинка Магучих поразила поклонников новым внешним видом

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, шокировала поклонников, опубликовав у себя в Instagram фотографии в новом образе.
"Привет! Как вам мой вчерашний лук?" – спросила у подписчиков спортсменка.
Ярослава Магучих
@rosya_dp
Ярослава Магучих
@rosya_dp
Ярослава Магучих
@rosya_dp
Кардинальное изменение имиджа пришлось по душе большинству фанатов Магучих, которые отметили ее пронзительный взгляд и открытость к экспериментам. Однако некоторые пользователи не были готовы к таким решительным переменам.
"Это ужасно, ставлю 2/10. Но твоя натуральная красота без подобных изменений заслуживает наивысшей оценки", "Без этого было лучше", "Сорян".
Напомним, что Магучих является победительницей юношеских Олимпийских игр-2018 и серебряной призеркой чемпионата мира-2019.
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