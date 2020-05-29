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29 мая • обновлено в 18:36
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Украинка Магучих поразила поклонников новым внешним видом

2.2т
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, шокировала поклонников, опубликовав у себя в Instagram фотографии в новом образе.

"Привет! Как вам мой вчерашний лук?" – спросила у подписчиков спортсменка.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

@rosya_dp

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

@rosya_dp

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

@rosya_dp

Кардинальное изменение имиджа пришлось по душе большинству фанатов Магучих, которые отметили ее пронзительный взгляд и открытость к экспериментам. Однако некоторые пользователи не были готовы к таким решительным переменам.

"Это ужасно, ставлю 2/10. Но твоя натуральная красота без подобных изменений заслуживает наивысшей оценки", "Без этого было лучше", "Сорян".

Напомним, что Магучих является победительницей юношеских Олимпийских игр-2018 и серебряной призеркой чемпионата мира-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя украинская легкоатлетка Карина Вегнер, которая специализируется на прыжках с шестом, обладает невероятно привлекательной внешностью.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
легкая атлетика
Персона
Ярослава Магучих
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