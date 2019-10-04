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4 октября • обновлено в 13:03
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Угрожали после секса: в сборной США произошел грандиозный скандал

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Федеральная прокуратура Нью-Йорка ведет расследование в отношении Федерации плавания США, руководство которой игнорировало жалобы пловцов на сексуальные домогательства со стороны тренеров.

В США произошел секс-скандал в плавании

В США произошел секс-скандал в плавании

Как сообщает The Wall Street Journal, руководство федерации угрожало спортсменам, которые хотели придать огласку сексуальным приставаниям, тем, что не включит их в состав сборной на международные соревнования. Предположительно, нарушения замалчивались ради сохранения репутации организации в течение нескольких лет.

"Сама система разработана таким образом, что вам не захочется сообщать о правонарушении", — сказал один из участников расследования.

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Помимо этого, Федерацию плавания заподозрили в сокрытии части доходов, которые были получены в виде скидок от собственной страховой компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе также произошел секс-скандал в спорте - тренер трогал за грудь 14-летнюю ученицу, но не посчитал это домогательством.

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Место
США
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