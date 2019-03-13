В РФ учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале

В одной из пригородных школ Якутска (Республика Саха, Якутия) учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале.

"Следствием установлено, что с декабря 2017 по май 2018 года педагог совершил 29 преступлений против половой неприкосновенности девочки. Помимо спортзала, они совершались в его машине и квартире", - сообщается на сайте Управления Следственного комитета по Республике Саха.

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По версии следствия, педагог 15 раз изнасиловал девочку и 14 раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Родители девочки узнали об изнасилованиях, обнаружив переписку с учителем в телефоне дочери. Его задержали и возбудили уголовное дело. Сразу после этого насильника уволили из школы. Пострадавшей школьнице назначили реабилитацию, чтобы минимизировать причиненный ей физический и психологический вред.

Учитель отказался признать вину, но следствию удалось подтвердить его причастность к изнасилованиям с помощью комплекса необходимых мер. К дисциплинарной ответственности также привлекли администрацию школы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России тренер два года насиловал юную спортсменку. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

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