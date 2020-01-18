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19 января • обновлено в 01:40
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Уайлдер поиздевался над мастурбирующим Фьюри

Уайлдер поиздевался над мастурбирующим Фьюри
Американец сделал громкое заявление
1.5т Читать материал на украинском

Знаменитый американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер саркастично прокомментировал заявление своего соперника Тайсона Фьюри о мастурбации семь раз в день перед боем.

"Что бы он ни говорил, все это ради развлечения или еще чего-либо. Он хочет помастурбировать? Получай удовольствие!" — с издевкой заявил Уайлдер в интервью TMZ.

Новости
Фьюри подтвердил, что Кличко нокаутировал Уайлдера

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Фьюри и американец Деонтей Уайлдер завершили вничью один из самых ожидаемых боев года. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

Отметим, что британец считается фаворитом повторного поединка против американского чемпиона, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

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Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри
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