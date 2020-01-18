Уайлдер поиздевался над мастурбирующим Фьюри

Знаменитый американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер саркастично прокомментировал заявление своего соперника Тайсона Фьюри о мастурбации семь раз в день перед боем.

"Что бы он ни говорил, все это ради развлечения или еще чего-либо. Он хочет помастурбировать? Получай удовольствие!" — с издевкой заявил Уайлдер в интервью TMZ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Фьюри и американец Деонтей Уайлдер завершили вничью один из самых ожидаемых боев года. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

Отметим, что британец считается фаворитом повторного поединка против американского чемпиона, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!