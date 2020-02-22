Уайлдер – Фьюри 2: соблазнительные ринг-герлз украсят вечер бокса в Вегасе

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет бой американца Деонтея Уайлдера с британцем Тайсоном Фьюри, в котором Уайлдер будет защищать чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе.

Это второй бой между соперниками. Первая встреча в декабре 2018 года завершилась вничью.

Накануне чемпионского боя организаторы из промоутерской компании Top Rank представили очаровательных девушек, которые будут выносить в ринг таблички с номерами раундов.

Четыре барышни появились на пресс-конференции боксеров – они были одеты в соблазнительную униформу, подготовленную специально к бою и подчеркивающую все пикантные нюансы фигур девушек.

Ринг-герлз компании Top Rank Top Rank

Ринг-герлз компании Top Rank Top Rank

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, где можно наблюдать за реваншем Уайлдер – Фьюри онлайн.

О спорте и не только – в нашем Instagram!