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22 февраля • обновлено в 07:37
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Уайлдер – Фьюри 2: соблазнительные ринг-герлз украсят вечер бокса в Вегасе

2.6т
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В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет бой американца Деонтея Уайлдера с британцем Тайсоном Фьюри, в котором Уайлдер будет защищать чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе.

Это второй бой между соперниками. Первая встреча в декабре 2018 года завершилась вничью.

Накануне чемпионского боя организаторы из промоутерской компании Top Rank представили очаровательных девушек, которые будут выносить в ринг таблички с номерами раундов.

🖤💛 Back in Vegas for #wilderfury2

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Четыре барышни появились на пресс-конференции боксеров – они были одеты в соблазнительную униформу, подготовленную специально к бою и подчеркивающую все пикантные нюансы фигур девушек.

Ринг-герлз компании Top Rank

Ринг-герлз компании Top Rank

Top Rank

Ринг-герлз компании Top Rank

Ринг-герлз компании Top Rank

Top Rank

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, где можно наблюдать за реваншем Уайлдер – Фьюри онлайн.

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Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Место
США Лас-Вегас
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