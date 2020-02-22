Уайлдер – Фьюри 2: соблазнительные ринг-герлз украсят вечер бокса в Вегасе

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет бой американца Деонтея Уайлдера с британцем Тайсоном Фьюри, в котором Уайлдер будет защищать чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе.
Это второй бой между соперниками. Первая встреча в декабре 2018 года завершилась вничью.
Накануне чемпионского боя организаторы из промоутерской компании Top Rank представили очаровательных девушек, которые будут выносить в ринг таблички с номерами раундов.
Четыре барышни появились на пресс-конференции боксеров – они были одеты в соблазнительную униформу, подготовленную специально к бою и подчеркивающую все пикантные нюансы фигур девушек.
Ринг-герлз компании Top Rank
Top Rank
Ринг-герлз компании Top Rank
Top Rank
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, где можно наблюдать за реваншем Уайлдер – Фьюри онлайн.
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