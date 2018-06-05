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"Ты такая сочная": подруга футболиста "Шахтера" восхитила сеть роскошными формами - фото красотки

2.1тЧитать новость на украинском

Подруга футболиста донецкого "Шахтера" Александра Зубкова Анна впечатлила сеть роскошными формами. В социальной сети Instagram девушка вызвала восторг горячими фото в бикини с отдыха в различных частях мира.

Неудивительно, что количество подписчиков Анны в три раза превышает аналогичную цифру у самого игрока "горняков". Подруга полузащитника донецкого клуба не стесняется выкладывать достаточно откровенные снимки, каждый раз собирая сотни лайков и десятки восторженных комментариев.

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"Красота неописуема", "Да она не с этой планеты!", "Ты такая сочная", "Просто шик", "Ну нельзя же быть такой красивой! Пощади!", "Сексуальная очень", – пишут в комментариях под фото.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку самых ярких фото красотки.

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Instagram.com/mademoiselle.anna

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка полузащитника молодежной сборной Украины Олега Данченко произвела настоящий фурор в соцсетях.

Объект
ФК Шахтер
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