"Ты такая сочная": подруга футболиста "Шахтера" восхитила сеть роскошными формами - фото красотки

Подруга футболиста донецкого "Шахтера" Александра Зубкова Анна впечатлила сеть роскошными формами. В социальной сети Instagram девушка вызвала восторг горячими фото в бикини с отдыха в различных частях мира.
Неудивительно, что количество подписчиков Анны в три раза превышает аналогичную цифру у самого игрока "горняков". Подруга полузащитника донецкого клуба не стесняется выкладывать достаточно откровенные снимки, каждый раз собирая сотни лайков и десятки восторженных комментариев.
"Красота неописуема", "Да она не с этой планеты!", "Ты такая сочная", "Просто шик", "Ну нельзя же быть такой красивой! Пощади!", "Сексуальная очень", – пишут в комментариях под фото.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку самых ярких фото красотки.
Instagram.com/mademoiselle.anna
Instagram.com/mademoiselle.anna
Instagram.com/mademoiselle.anna
Instagram.com/mademoiselle.anna
Instagram.com/mademoiselle.anna
Instagram.com/mademoiselle.anna
Instagram.com/mademoiselle.anna
Instagram.com/mademoiselle.anna
Instagram.com/mademoiselle.anna
Instagram.com/mademoiselle.anna
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