"Ты нереальная!" Белодед поразила сеть "бомбовым фото"

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела настоящий фурор среди своих поклонников снимком в коротком платье.
"Всем солнечного настроения!" - написала украинка под фото.
Юзеры не смогли оставить без внимание роскошные ноги 19-летней спортсменки, завалив ее в комментариях комплиментами.
"Ты нереальная!", "Дашка, ты бомба!", "Вот это ножки" - пишут подписчики в Instagram.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и другими фотографиями украинки.
Дарья Белодед
@dariabilodid7
Дарья Белодед
@dariabilodid7
Дарья Белодед
@dariabilodid7
Дарья Белодед
@dariabilodid7
Дарья Белодед
@dariabilodid7
Дарья Белодед
@dariabilodid7
Дарья Белодед
@dariabilodid7
Дарья Белодед
@dariabilodid7
Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).
Напомним, в августе Дарья подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира-2019. Кроме того, Дарья получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.
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