"Ты нереальная!" Белодед поразила сеть "бомбовым фото"

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела настоящий фурор среди своих поклонников снимком в коротком платье.

"Всем солнечного настроения!" - написала украинка под фото.

Юзеры не смогли оставить без внимание роскошные ноги 19-летней спортсменки, завалив ее в комментариях комплиментами.

"Ты нереальная!", "Дашка, ты бомба!", "Вот это ножки" - пишут подписчики в Instagram.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и другими фотографиями украинки.

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Новости Белодед снялась в роскошной фотосесии и очаровала Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

Напомним, в августе Дарья подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира-2019. Кроме того, Дарья получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

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