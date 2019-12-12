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12 декабря • обновлено в 20:21
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"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети

1.4т
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Российская бодибилдерша Наталия Кузнецова стала главным героем статьи британского таблоида Daily Mail и вызвала ужас у комментаторов в интернете

"Сейчас Наташе 28 лет. В 14 лет она была робким мышонком и отец решил, что ее самооценку поднимут физические упражнения. Она начала ходить в спортивный зал, а уже в 15 лет стала чемпионкой Забайкальского края по бодибилдингу", - говорится в материале.

Кузнецова признается, что никогда не мечтала о спортивной карьере, ходила в зал просто так, а начать соревноваться ее убедил, определив таким образом ее будущее, первый тренер. С тех пор Наталья Кузнецова стала чемпионкой мира по армлифтингу и жиму лежа. Тогда, в 2014 году, в обеих дисциплинах она установила мировые рекорды.

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова с мужем

Наталья Кузнецова с мужем

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова с мужем

Наталья Кузнецова с мужем

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова в юности (18 лет)

Наталья Кузнецова в юности (18 лет)

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Болельщики, комментируя внешность спортсменки, не смогли сдержать эмоций, называя ее "тестостероновым мутантом" и спрашивая, для чего делать из себя такой "ужас".

"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети
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Автор
Максим Богданов
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