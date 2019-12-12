"Тестостероновый мутант": чемпионка мира из России вызвала ужас в сети

Российская бодибилдерша Наталия Кузнецова стала главным героем статьи британского таблоида Daily Mail и вызвала ужас у комментаторов в интернете

"Сейчас Наташе 28 лет. В 14 лет она была робким мышонком и отец решил, что ее самооценку поднимут физические упражнения. Она начала ходить в спортивный зал, а уже в 15 лет стала чемпионкой Забайкальского края по бодибилдингу", - говорится в материале.

Кузнецова признается, что никогда не мечтала о спортивной карьере, ходила в зал просто так, а начать соревноваться ее убедил, определив таким образом ее будущее, первый тренер. С тех пор Наталья Кузнецова стала чемпионкой мира по армлифтингу и жиму лежа. Тогда, в 2014 году, в обеих дисциплинах она установила мировые рекорды.

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова с мужем

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова с мужем

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова в юности (18 лет)

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова

Болельщики, комментируя внешность спортсменки, не смогли сдержать эмоций, называя ее "тестостероновым мутантом" и спрашивая, для чего делать из себя такой "ужас".

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