Тайсон Фьюри рассказал о пользе мастурбации

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что во время своей подготовки ко второму поединку против американца Деонтея Уайлдера мастурбировал семь раз в день.
"Необходимо поддерживать уровень тестостерона в организме. Надо быть активным и чтобы тестостерона хватало в системе. Не хочу, чтобы его уровень снизился", — отметил он в интервью The Sun.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Фьюри и американец Деонтей Уайлдер завершили вничью один из самых ожидаемых боев года. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.
Отметим, что британец считается фаворитом повторного поединка против американского чемпиона, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.
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