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14 января • обновлено в 19:57
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Тайсон Фьюри рассказал о пользе мастурбации

Тайсон Фьюри рассказал о пользе мастурбации
Британец сделал откровенное заявление
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Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что во время своей подготовки ко второму поединку против американца Деонтея Уайлдера мастурбировал семь раз в день.

"Необходимо поддерживать уровень тестостерона в организме. Надо быть активным и чтобы тестостерона хватало в системе. Не хочу, чтобы его уровень снизился", — отметил он в интервью The Sun.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Фьюри и американец Деонтей Уайлдер завершили вничью один из самых ожидаемых боев года. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

Отметим, что британец считается фаворитом повторного поединка против американского чемпиона, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

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Автор
Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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