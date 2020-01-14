Тайсон Фьюри рассказал о пользе мастурбации

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что во время своей подготовки ко второму поединку против американца Деонтея Уайлдера мастурбировал семь раз в день.

"Необходимо поддерживать уровень тестостерона в организме. Надо быть активным и чтобы тестостерона хватало в системе. Не хочу, чтобы его уровень снизился", — отметил он в интервью The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Фьюри и американец Деонтей Уайлдер завершили вничью один из самых ожидаемых боев года. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

Отметим, что британец считается фаворитом повторного поединка против американского чемпиона, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

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