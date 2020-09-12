Свитолиной – 26: в сети вспомнили самые откровенные фото теннисистки

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в субботу, 12 сентября, празднует свой 26-й день рождения, встречая его в качестве пятой ракетки мира.

"Карантинный" год немного подорвал спортивные успехи украинки, зато порадовал поклонников ее творческой жизни. Элина стала активно сниматься в TikTok и выкладывать достаточно провокационные фотографии со своего отдыха.

В социальных сетях пользователи со всего мира желают украинке всего самого наилучшего, вспоминая ее самые откровенные снимки.

Сама теннисистка в ответ на многочисленные теплые слова фанатов опубликовала снимок из Рима.

"Невероятно благодарна за все пожелания на день рождения", – подписала Элина кадр с яхты.

OBOZREVATEL представляет подборку самых ярких фото нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября организаторы престижного теннисного турнира WTA в Страсбурге обозначили 1-ю ракетку Украины Элину Свитолину, как представительницу России.

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