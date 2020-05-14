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15 мая • обновлено в 12:05
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Свитолина выложила в Instagram свое соблазнительное видео

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вызвала дикий восторг у подписчиков в Instagram выложив свой зажигательный танец.

Под динамическую музыку первая ракетка нашей страны соблазнительно крутит бедрами.

Отметим, что это не первое видео с танцем, которое постит Свитолина. Недавно Элина так оригинально поздравила всех с Международным днем танца, что клип даже прокомментировала известная телеведущая Леся Никитюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина попала в неприятную ситуацию на карантине. Во время одной из поездок первая ракетка нашей страны не вписалась в поворот и в дребезги разбила левое зеркало заднего вида.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
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