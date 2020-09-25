Скандальный футболист Балотелли решил жениться после месяца отношений: фото модели

Скандально известный футболист Марио Балотелли сделал предложение эффектной итальянской модели и звезде реалити-шоу Big Brother Алессии Мессине.

Как сообщает издание The Sun, журнал Chi опубликовал совместные фотографии нападающего и девушки в одном из сицилийских ресторанов, процитировав слова Балотелли, который сказал: "Я обручен и влюблен." Пара встречается на протяжении месяца. Несмотря на это, Марио уже успел познакомиться с родителями своей избранницы.

Напомним, что нападающий успел поиграть во многих топ-клубах Европы, включая "Интер", "Милан", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Сейчас он является свободным агентом после того, как "Брешия" приняла решение расторгнуть с ним контракт по итогам сезона 2019/20.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент итальянской команды запретил Балотелли общаться со звездой фильмов для взрослых.