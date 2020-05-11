Сестры-близнецы Якич из немецкого городка Хамм стремительно набирают популярность в Instagram, где на них подписались уже около 200 тысяч человек.

Девушки, которые держат свои имена в тайне, являются ярыми поклонницами спорта. Они на протяжении семи лет играли в футбол, а в 2015 году начали активно заниматься фитнесом и проводить силовые тренировки. Близняшки самостоятельно разработали план питания и занятий, а железная дисциплина помогла им добиться больших успехов.

Сестры Якич @jakictwins

Сестры Якич создали совместную Instagram-страницу и делятся с фанатами результатами тренировок, публикуют снимки с фотосессий для известных фитнес-компаний. Денег, заработанных благодаря деятельности в социальной сети, позволяют им наслаждаться комфортной жизнью.

Сестры Якич @jakictwins

Сестры Якич @jakictwins

Сестры Якич @jakictwins

Сестры Якич @jakictwins

Сестры Якич @jakictwins

Сестры Якич @jakictwins

Сестры Якич @jakictwins

Сестры Якич @jakictwins

Сестры Якич @jakictwins

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильские сестры-близняшки Беатрис и Бранка Ферес поделились откровенными снимками.

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