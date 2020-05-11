Главная Новости
12 мая • обновлено в 02:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Сексуальные сестры Якич похвастались горячими снимками в купальниках

1.2т
Читать материал на украинском

Сестры-близнецы Якич из немецкого городка Хамм стремительно набирают популярность в Instagram, где на них подписались уже около 200 тысяч человек.

Девушки, которые держат свои имена в тайне, являются ярыми поклонницами спорта. Они на протяжении семи лет играли в футбол, а в 2015 году начали активно заниматься фитнесом и проводить силовые тренировки. Близняшки самостоятельно разработали план питания и занятий, а железная дисциплина помогла им добиться больших успехов.

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Сестры Якич создали совместную Instagram-страницу и делятся с фанатами результатами тренировок, публикуют снимки с фотосессий для известных фитнес-компаний. Денег, заработанных благодаря деятельности в социальной сети, позволяют им наслаждаться комфортной жизнью.

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Сестры Якич

Сестры Якич

@jakictwins

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильские сестры-близняшки Беатрис и Бранка Ферес поделились откровенными снимками.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Место
Германия
Теги
модель Фитнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 15 648.

    Вылечились: 3288. Умерли: 408.

  • В мире заболели более 4,2 млн человек, погибли – 285 тысяч.

  • В Украине открылись салоны красоты, кафе и магазины: фоторепортаж массовых гуляний.

  • Что случится, если вакцину против коронавируса никогда не изобретут: ученые дали ответ.

  • Эксперты признали закрытие парков в Украине из-за карантина фикцией.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
AGO
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
Movistar Riders
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Alternate aTTaX
Победа Hard Legion
1.60 Сделать ставку
Alternate aTTaX
VS
Endpoint
Победа Alternate aTTaX
2,15 Сделать ставку
Endpoint
VS
Tricked
Победа Endpoint
1.40 Сделать ставку
Salamander
VS
Alternate aTTaX
Победа Alternate aTTaX
1.50 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Godsent
VS
Movistar Riders
Победа Godsent
1.50 Сделать ставку
FaZe
VS
c0ntact
Победа c0ntact с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
mousesports
Победа Copenhagen Flames с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку