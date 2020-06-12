Главная Новости
12 июня • обновлено в 03:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

674
Читать материал на украинском

Жена бейсболиста "Чикаго Уайт Сокс" Майкла Копека, канадская актриса Ванесса Морган, является звездой американских подростковых сериалов.

Известность пришла к девушке в 2007 году после игры в сериале “The Latest Buzz”, но настоящим прорывом для Морган стала главная роль в "Ривердэйле", за которую она получила награду "Teen choice awards" в двух номинациях.

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Instagram Ванессы Морган

В начале января пара сыграла свадьбу, а девушка показала поклонникам тату на левой ягодице, сделанное в честь своего нового мужа.

"Вхожу в новый год с лицом Майкла на моей ягодице. Всех с наступившим 2020 годом", - подписала она снимок у себя в Instagram.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на эту и другие фотографии в ее профиле, на который подписались 8,5 миллионов человек.

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Instagram Ванессы Морган

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Instagram Ванессы Морган

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Instagram Ванессы Морган

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Instagram Ванессы Морган

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Instagram Ванессы Морган

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Instagram Ванессы Морган

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Instagram Ванессы Морган

Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Instagram Ванессы Морган

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-жена легендарного баскетболиста Скотти Пиппена поразила невероятными формами.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "бейсбол" на OBOZREVATEL.

Тема
бейсбол
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FURIA
VS
100 Thieves
Победа FURIA
1.60 Сделать ставку
Hellraisers
VS
North
Победа North с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Heroic
VS
Singularity
Победа Heroic с форой в -5,5 раунда на второй карте
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
Sprout
Победа forZe
1.70 Сделать ставку
HAVU
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
FaZe
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
Бавария
VS
Боруссия М
Боруссия М с форой (+1.5)
1.92 Сделать ставку
Фортуна
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3
1.75 Сделать ставку
Падерборн
VS
Вердер
Победа Вердера с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Фрайбург
Тотал меньше 3
1.65 Сделать ставку