Сексуальная жена бейсболиста сделала тату с его лицом на ягодице

Жена бейсболиста "Чикаго Уайт Сокс" Майкла Копека, канадская актриса Ванесса Морган, является звездой американских подростковых сериалов.

Известность пришла к девушке в 2007 году после игры в сериале “The Latest Buzz”, но настоящим прорывом для Морган стала главная роль в "Ривердэйле", за которую она получила награду "Teen choice awards" в двух номинациях.

Instagram Ванессы Морган

В начале января пара сыграла свадьбу, а девушка показала поклонникам тату на левой ягодице, сделанное в честь своего нового мужа.

"Вхожу в новый год с лицом Майкла на моей ягодице. Всех с наступившим 2020 годом", - подписала она снимок у себя в Instagram.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на эту и другие фотографии в ее профиле, на который подписались 8,5 миллионов человек.

Instagram Ванессы Морган

Instagram Ванессы Морган

Instagram Ванессы Морган

Instagram Ванессы Морган

Instagram Ванессы Морган

Instagram Ванессы Морган

Instagram Ванессы Морган

Instagram Ванессы Морган

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