Немецкая бегунья Алиса Шмидт вдохновила своих поклонников постом в Instagram о важности соблюдения гигиенических норм для противодействия коронавирусу.

Спортсменка добавила, что компания PUMA пожертвовала 100 тысяч долларов на борьбу с болезнью.

"Я мечтаю объединиться с тысячами спортсменов из всех видов спорта и стран во время Олимпийских игр. Эта мечта была отложена COVID-19, и все международные соревнования были отменены. Мы, спортсмены, должны соблюдать правила гигигены и заботиться о том, чтобы мы все оставались в безопасности", – написала девушка.

Алиса Шмидт призвала соблюдать гигиену Instagram Алисы Шмидт

Фолловеры пришли в восторг и от фотографии спортсменки, и от призыва.

"Ты – лучшая мотивация заниматься спортом!" "Каждый раз, когда смотрю на твои фотографии, у меня перехватывает дыхание", – написали юзеры в комментариях.

Самая сексуальная спортсменка мира вдохновила подписчиков своим фото

Самая сексуальная спортсменка мира вдохновила подписчиков своим фото

OBOZREVATEL предлагает посмотреть и на другие фотографии спортсменки.

Алиса Шмидт за компьютером Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт с длинными волосами Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт в юбке Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт на фоне стены Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт на беговой дорожке с розовой сумкой Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт в белой футболке Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт позирует в профиль Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмид позирует в кроссовках и шортах Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт позирует в профиль Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт на беговой дорожке босиком Instagram Алисы Шмидт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмидт вернулась к тренировкам в зале после изоляции, вызванной пандемией коронавируса и показала, как она выглядит.

В ноябре прошлого года 21-летняя Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии СМИ. Этот титул ей присвоило австралийское издание Busted Coverage, которое провело соответствующий опрос.