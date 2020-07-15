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Самая сексуальная спортсменка мира вдохновила подписчиков своим фото

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,7 т.
Алиса Шмидт

Алиса Шмидт вдохновила фоловеров своим фото.

Немецкая бегунья Алиса Шмидт вдохновила своих поклонников постом в Instagram о важности соблюдения гигиенических норм для противодействия коронавирусу.

Спортсменка добавила, что компания PUMA пожертвовала 100 тысяч долларов на борьбу с болезнью.

"Я мечтаю объединиться с тысячами спортсменов из всех видов спорта и стран во время Олимпийских игр. Эта мечта была отложена COVID-19, и все международные соревнования были отменены. Мы, спортсмены, должны соблюдать правила гигигены и заботиться о том, чтобы мы все оставались в безопасности", – написала девушка.

Алиса Шмидт призвала соблюдать гигиену

Алиса Шмидт призвала соблюдать гигиену Instagram Алисы Шмидт

Фолловеры пришли в восторг и от фотографии спортсменки, и от призыва.

"Ты – лучшая мотивация заниматься спортом!" "Каждый раз, когда смотрю на твои фотографии, у меня перехватывает дыхание", – написали юзеры в комментариях.

Самая сексуальная спортсменка мира вдохновила подписчиков своим фото

Самая сексуальная спортсменка мира вдохновила подписчиков своим фото

Самая сексуальная спортсменка мира вдохновила подписчиков своим фото

Самая сексуальная спортсменка мира вдохновила подписчиков своим фото

OBOZREVATEL предлагает посмотреть и на другие фотографии спортсменки.

Алиса Шмидт за компьютером

Алиса Шмидт за компьютером Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт с длинными волосами

Алиса Шмидт с длинными волосами Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт в юбке

Алиса Шмидт в юбке Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт на фоне стены

Алиса Шмидт на фоне стены Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт на беговой дорожке с розовой сумкой

Алиса Шмидт на беговой дорожке с розовой сумкой Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт в белой футболке

Алиса Шмидт в белой футболке Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт позирует в профиль

Алиса Шмидт позирует в профиль Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмид позирует в кроссовках и шортах

Алиса Шмид позирует в кроссовках и шортах Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт позирует в профиль

Алиса Шмидт позирует в профиль Instagram Алисы Шмидт

Алиса Шмидт на беговой дорожке босиком

Алиса Шмидт на беговой дорожке босиком Instagram Алисы Шмидт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмидт вернулась к тренировкам в зале после изоляции, вызванной пандемией коронавируса и показала, как она выглядит.

В ноябре прошлого года 21-летняя Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии СМИ. Этот титул ей присвоило австралийское издание Busted Coverage, которое провело соответствующий опрос.

Алиса Шмидт
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