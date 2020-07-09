Варвара Назарова, которую считают самой сексуальной легкоатлеткой Казахстана, добилась больших спортивных успехов у себя на родине.

23-летняя девушка является ведущей копьеметательницей страны. Одним из главных ее достижений является установление рекорда Казахстана в метании копья. Назарова – мастер спорта, многократная чемпионка страны и бронзовая призерка юниорского чемпионата Азии.

Легкоатлетка заявила, что ее красота никак не помогла ей в жизни, и призналась, что никогда не считала свою внешность какой-то особенной и не задумывалась о начале модельной карьеры.

С этим могут не согласиться ее подписчики, которые не могут сдержать восторг, комментируя ее снимки в Instagram. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в красоте молодой спортсменки.

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Самая сексуальная легкоатлетка Казахстана порадовала подписчиков соблазнительными фото Instagram Варвары Назаровой

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, поразила сказочной фигурой.