РосСМИ назвало украинку самой красивой фанаткой "Ливерпуля": фото красотки

Финалистка конкурса красоты "Мисс Украина" Мария Бобровна восхитила российскую редакцию канала "Евроспорт".

Нашу соотечественницу журналисты росСМИ назвали самой красивой фанаткой английского "Ливерпуля".

Девушка не скрывает того, что является болельщицей действующего победителя Лиги чемпионов, указывая этот факт на своей странице в социальной сетях. Мария обожает позировать в экипировке английской команды.

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Представляем вашему вниманию яркие фото украинской болельщицы подопечных Юргена Клоппа в форме команды.

Мария Бобровна Instagram Марии Бобровной

Мария Бобровна Instagram Марии Бобровной

Мария Бобровна Instagram Марии Бобровной

Мария Бобровна Instagram Марии Бобровной

Мария Бобровна Instagram Марии Бобровной

Мария Бобровна Instagram Марии Бобровной

Мария Бобровна Instagram Марии Бобровной

Мария Бобровна Instagram Марии Бобровной

Мария Бобровна Instagram Марии Бобровной

Отметим, что "Ливерпуль" после победы в Лиге чемпионов одержал победу и в Суперкубке УЕФА. В матче, который состоялся в Стамбуле 14 августа, "красные" обыграли соотечественников из "Челси" в серии пенальти.

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