Российские спортивные телеведущие разделись для Playboy: видео и фото 18+

Популярные телеведущие главного спортивного телеканала РФ "Матч ТВ" разделись для российского издания журнала Playboy. Софья Тартакова, Наталья Кларк, Мария Басс и Мария Макарова украсят обложку июньского выпуска.
Журнал Playboy Россия представил сегодня специальный летний футбольный выпуск, обложку которого украсили ведущие "Матч ТВ" Софья Тартакова, Наталья Кларк, Мария Басс и Мария Макарова. pic.twitter.com/rPLQ4M6i6D— Матч ТВ (@MatchTV) 7 июня 2018 г.
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Фотосесия для Playboy
кадр из видео
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная спортивная телеведущая разделась для мужского журнала.