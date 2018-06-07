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Российские спортивные телеведущие разделись для Playboy: видео и фото 18+

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Популярные телеведущие главного спортивного телеканала РФ "Матч ТВ" разделись для российского издания журнала Playboy. Софья Тартакова, Наталья Кларк, Мария Басс и Мария Макарова украсят обложку июньского выпуска.

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Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Фотосесия для Playboy

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная спортивная телеведущая разделась для мужского журнала.

Место
Россия
Объекты
Playboyжурнал Playboy
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